Правительство направило субвенцию на Новую украинскую школу в регионы

29.04.2020 16:36

Укринформ

Регионы Украины могут начать использование средств субвенции на Новую украинскую школу (НУШ) и субвенции на реализацию программы «Состоятельная школа для лучших результатов».

Соответствующие решения правительство приняло в среду, 29 апреля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«Сегодняшние решения правительства дают возможность регионам стартовать с использованием средств двух правительственных субвенций на развитие школы. Это 1 млрд грн субвенции на реформу НУШ и 500 млн грн субвенции на программу "Состоятельная школа для лучших результатов". В частности, субвенция НУШ учитывает обеспечение необходимым оборудованием и учебными материалами классов, которые продолжают пилотировать новый Государственный стандарт начального образования », — отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Как известно, после внесения изменений в Государственный бюджет 2020 года удалось сохранить финансирование ключевых программ МОН, среди которых — субвенция на НУШ и субвенция на программу "Состоятельная школа для лучших результатов".

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Так, 1 млрд грн субвенции на НУШ дает возможность продолжить реформу начальной школы и позволит ее ученикам в сентябре 2020 года начать обучение в должным образом оборудованных классах.

Субвенция местным бюджетам на реализацию программы «Состоятельная школа для лучших результатов» предусматривает 500 млн грн финансирования. Эти средства предназначены на завершение строительства, закупку оборудования и создание учебных кабинетов, обновления интерьеров в школьных помещениях.

По материалам: ukrinform.ru