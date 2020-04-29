Жителя Кременчуга оштрафовали на 51 гривну за сравнения Зеленского с французским писателем

Общество
Христина Качоровська0
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Ещё 6 марта житель Кременчуга устроил одиночный пикет, чтобы привлечь внимание президента, который в этот день должен был посетить с рабочим визитом КВСЗ. А привлечь внимание он решил плакатом с надписью «ЗЕ ГАН ДОН».

Одиночный пикет в Кременчуге
Одиночный пикет в Кременчуге Фото — telegraf.in.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Кременчугский Телеграф«.

Крюковский райсуд Кременчуга вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в мелком хулиганстве.
Как стало известно, 6 марта мужчина устроил одиночный пикет возле Крюковского вагоностроительного завода. На пикет он пришел с плакатом, где красовалась надпись «ЗЕ ГАН ДОН». Правда, по словам мужчины, это было вовсе не оскорбление президента, а сравнение его с известным французским писателем-фантастов Ивом Гандоном.

Во время одиночного пикета на мужчина обратили внимание правоохранители, которые и составили на него протокол, посчитав слова на плакате оскорблением.

На сегодняшнем судебном заседании мужчина вину так и не признал. Он и далее настаивал, что на плакате было всего лишь сравнение Владимира Зеленского с писателем. А кого-то обижать он вовсе не собирался.

Но суд всё равно признал его виновным и наложил штраф размеров в 51 гривну.

Напомним, ранее мы писали, что депутаты подняли размер штрафов за поджог сухой травы.


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