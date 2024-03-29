Гарант в интервью телеканалу CBS рассказал, что в декабре у украинских войск почти не осталось артиллерийских снарядов, что связано с задержкой помощи от Вашингтона, информирует «НБН».

По словам украинского лидера, ситуацию с амуниционным кризисом в ВСУ облегчил массовый выпуск беспилотников различной мощности и дистанции, который был запущен в нашей стране за год до этого.

Зеленский признал, что российские захватчики воспользовались проблемой дефицита боеприпасов для артиллерии у Сил обороны, чтобы полностью уничтожить Авдеевку Донецкой области.

Президент добавил, что Украина смогла пройти зиму также благодаря союзникам в США и Европе, которые помогли Киеву с ракетами для противовоздушной обороны.

Также в интервью гарант заявил, что президент-агрессор Владимир Путин может перенести боевые действия и на территорию НАТО. Зеленский назвал страны, для которых существует такая угроза.