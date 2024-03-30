О том, как президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос, касающийся вышеописанных призывов со стороны США, пишет «НБН», ссылаясь на The Washington Post.

По словам Зеленского, американские функционеры действительно предостерегали Украину касательно ударов по энергообъектам в РФ, в частности, выказав достаточно отрицательный отклик на применение ударных беспилотников нашей страной по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) государства-террориста.

Лидер нашей страны акцентировал, что в такой ситуации, никто не вправе указывать Украине, «что этого делать нельзя».

Также, Зеленский уверен — Украина сможет остановить удары РФ по своей энергосистеме, лишь принудив Кремль к выплате идентичной цены, поскольку, если нет ПВО для прикрытия неба над нашей энергосистемой, а «освободители» постоянно атакуют ее, «то мой вопрос — почему мы не можем им ответить?».

Президент Украины резюмировал:

Их общество [РФ] должно научиться жить без бензина, без дизельного топлива, без электроэнергии… Это справедливо… Когда РФ прекратит подобные шаги, прекратим и мы.

Ранее мы писали о том, что Подоляк рассказывал, чего не хватает Украине для более мощных атак на Крым.