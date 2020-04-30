COVID-19: в семи областях Украины превышен средний показатель смертности

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30.04.2020 20:32

Укринформ

В семи областях состоянию на 30 апреля превышен средний по Украине показатель летальности от осложнений COVID-19.

Про це інформує Центр громадського здоров'я України у Facebook.

"Показатель летальности, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в следующих областях (на 30 апреля): Ивано-Франковская (5,8%); Кировоградская (4,6%); Львовская (3,3%); Сумская (3,9%); Хмельницкая (6,1%); Черниговская (8,0%); Полтавская (3,0)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в поло-возрастной структуре умерших преобладают мужчины — 146 (56%) и люди в возрасте старше 50 лет (85%).

"70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение. У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение и т. д." — отметили в центре.

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Как сообщили в Центре общественного здоровья, 90% умерших — это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

"Девять человек из числа умерших в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов", — отметили в ведомстве.

По состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрирован 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Показатель смертности составил 0,62 на 100 тыс. населения. Летальность — 2,5%.

Среди умерших людей с COVID-19 16 медицинских работников. Среди умерших медиков 75% старше 60 лет.

"Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лаборатороного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 248 человек госпитализированы, 62% из них находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации", — отметили в центре.

Как отмечается, средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составляет 13 дней. С момента госпитализации в учреждение здравоохранения до смерти — 7 дней.

Как сообщалось, по состоянию на 30 апреля в Украине COVID-19 заболели 10 406 ​​человек. Из них выздоровели 1 238 человека. За сутки зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru