ГБР возбудило дело за нападение на журналиста Кутепова
ГБР возбудило дело за нападение на журналиста Кутепова
29.04.2020 20:15
Укринформ
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за инцидента между полицейским и журналистом Богданом Кутеповым под Кабинетом министров.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что по сообщению в СМИ, 29 апреля около 12:00 в Киеве возле здания Кабмина полицейские превысили свои служебные полномочия и нанесли телесные повреждения журналисту «Громадского телевидения».
В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, добавили в Бюро.
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Как сообщал Укринформ, представители подразделения патрульной полиции применили силу к журналисту телеканала Hromadske Богдану Кутепову утром 29 апреля, когда тот вел трансляцию с акции предпринимателей возле Кабмина.
В МВД сообщили, что из-за конфликта между полицейскими и журналистом начато служебное расследование в отношении патрульного.
По материалам: ukrinform.ru