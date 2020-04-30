Заинтересованные в украинских заробитчанах должны предоставить им трансфер и медзащиту – Пристайко

30.04.2020 23:08

Укринформ

Страны, заинтересованные в украинских сезонных рабочих, должны обеспечить им трансфер и медицинская безопасность.

Об этом сообщил в Twitter вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, которому поручено вести переговоры с иностранными государствами, которые принимают на работу украинских трудовых мигрантов.

"По телефону координируемся с чиновниками стран-членов ЕС, куда приглашают организованные группы украинских сезонных работников. Основная задача — обеспечить им организованный трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность", — написал Пристайко.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас карантин продлен до 11 мая включительно. Часть украинских заробитчан потеряли или ограничили работу из-за коронавируса в других странах.

По материалам: ukrinform.ru