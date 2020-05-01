"Эпицентр" оплатил рейс самолета "Мрия", который привез гуманитарный и коммерческий груз — ОП

01.05.2020 17:53

Укринформ

Перелет самолета "Мрия", который днями доставил в Украину тонны гуманитарного и коммерческого груза, в частности, медицинских товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом, оплатила сеть гипермаркетов "Эпицентр", поэтому может свободно продавать часть груза.

Об этом сказал в интервью "Ліга.net" заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

"Мы посчитали необходимым встретить "Мрию", потому что она давно не летала, это гордость нашего авиастроения, и не везла что-то секретное. В самолете весь груз координировал Эпицентр. Они собирали заявки как от нардепов, так от других компаний, так был груз для продажи. Собрали и привезли сюда. Эпицентр был подрядчиком остальных заказчиков. Часть груза ушла в продажу, часть поехала раздаваться по регионам. Я у них попросил, чтобы они дали информацию, куда и в каком количестве рассылались грузы. Мы предоставим. Эпицентр заказал самолет, привез груз. Нам сообщил, что везут и гуманитарку, и коммерцию. Мы как ОП в этом самолете не участвовали. Там не было груза, который мы централизованно закупали. Государство вообще ничего не платило. Эпицентр заплатил Антонову за самолет. (…) Там была часть коммерческого груза. Они его продают и имеют на это право. Они заплатили за самолет. Почему мы устраиваем какой-то Советский Союз?" — сказал Тимошенко.

Он также рассказал, как ОП координировала организацию других рейсов.

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"Система простая. У нас были первые самолеты, на которых мы перевозили наши грузы. Они закупались централизованно ОП не за государственные средства, а за счет фондов, в которых участвовал разный бизнес. Мы закупали средства защиты: респираторы, очки, костюмы и так далее. Было три вида грузов: первое — гуманитарный — мы закупаем, привозим и раздаем в больницы; второе — грузы, которые закупает сам бизнес для регионов. Через неделю после того, как мы начали летать, к нам начали обращаться коммерческие организации – аптеки, ритейлеры, Сильпо, Эпицентр. Спрашивали, могут ли они воспользоваться этими рейсами. Фактически нет доставок с Китая, кроме моря, поезда и DHL. Третье — мы приняли нормальное решение: вы можете летать, но за деньги. Мы переключали их на Skyup, Skyup выставлял счета, они их оплачивали по безналу", — сообщил Кирилл Тимошенко.

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По его словам, таких компаний было около 50. Это аптекари, импортеры медгрузов, ритейлоры, торговые сети. Соотношение коммерческих и гуманитарных грузов в рейсах было разное.

На вопрос, почему именно "Мрию" встречал Президент, Тимошенко ответил, что Президент посчитал необходимым встретить "Мрию", которая не летала больше двух лет.

Как сообщал Укринформ, 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали Президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В целом "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.

Тогда Президент Владимир Зеленский заявлял, что "наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".

По материалам: ukrinform.ru