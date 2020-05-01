Как работает электронное судопроизводство, или "Встать! Суд на связи"

Аналитика

30.04.2020 22:09

Укринформ

В мае в Украине в разы возрастет число процессов вне судебных учреждений — через электронный кабинет ЕСИТС, или — "Электронный суд"

Возможность "бесконтактного" судопроизводства с использованием современных технических средств — одна из главных задач ЕСИТС (Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы), масштабная модернизация которой началась после принятия в 2017 году новых редакций процессуальных кодексов (Хозяйственного процессуального, Гражданского процессуального и Кодекса административного судопроизводства Украины). Система обеспечивает ведение судами электронного делопроизводства, защищенное хранение, автоматизированную аналитическую и статистическую обработку информации, назначение судей для рассмотрения конкретных дел, отбор присяжных, ведение Единого госреестра судебных решений и т.п. Принцип построения ЕСИТС — облачные технологии, обеспечивающие удаленную обработку и хранение данных и предоставляющие пользователям Интернета доступ к вычислительным ресурсам и программному обеспечению.

Что такое “Электронный суд” по-украински

Специальное программное обеспечение разработали и для проведения судебных заседаний за пределами судов. Сейчас система работает в экспериментальном режиме. Массовому же освоению новых технологий должна помочь нынешняя "карантинная беда". Некоторые суды уже проводят заседания в режиме видеоконференций — с использованием популярного приложения ZOOM. Но у него немало недостатков. Ограниченная продолжительность заседания (40 минут) — меньший из них. Главное — незащищенность от внешнего вмешательства. То есть, использовать программу в повседневной, посткарантинной, работе судов нельзя. Как же решают эти проблемы разработчики ЕСИТС? И как отечественная судебная система противодействует другим вызовам, с которыми служители Фемиды столкнулись во время карантина и которые, очевидно, существенно будут влиять на них и на протяжении длительного периода послекарантинного восстановления страны?

1. Технологии и технические возможности

Хотя видеоконференцсвязь пока и не стала полноценной заменой судебных процессов "оффлайн", как элемент заседаний и судейских совещаний ее используют довольно активно. Самый яркий пример — судебные разбирательства по делу президента-беглеца Виктора Януковича со связью из российского Ростова…

Всего, по подсчету ГП "Информационные судебные системы», по заказу отечественных судов с начала года проведено почти 54 тысячи сеансов видеоконференцсвязи. Это стало возможным благодаря использованию специального программного комплекса "EasyCon", который позволяет общение в больших и малых группах людей, находящихся на расстоянии друг от друга. С помощью этой системы участники видеоконференций делятся информацией, документацией, целыми базами данных, учатся, а главное — могут коллегиально принимать решение.



С начала года проведено 53581 сеанс видеоконференцсвязи



Во Львове впервые провели заседание в уголовном производстве в режиме видео. Фото / Фейсбук Ирины Диденко

А с недавних пор начали проходить и полноценные судебные заседания. "Впервые провели заседание в уголовном производстве в режиме видео. Все произошло четко в рамках закона. Участников процесса идентифицировали, а сам процесс — записали. Это стало возможным благодаря качественному программному обеспечению "EasyCon”, – делится впечатлениями прокурор Львовськой области Ирина Диденко. И констатирует: “Видеоформат судебных засідань позволяет избегать скопления более 10 человек в зале суда на время пандемии, а также обеспечивает участие сторон, которые живут далеко, что существенно уменьшает их расходы и время на дорогу".

"Карантинная особенность" — именно в том, что парламент, приняв "антикоронавирусный" закон, дал сторонам больше возможностей участвовать в процессах дистанционно, не выходя из дома — отмечает в комментарии Укринформу заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида. — Раньше эта возможность также была, но участник процесса все равно должен был являться в ближайшее судебное учреждение, где идентифицировали его личность и обеспечивали его удаленное участие в процессе, происходившем в другом суде. Сейчас процедуру упростили. И с помощью различных программ видеоконференцсвязи стороны получили больше шансов на проведение дистанционных заседаний, а суды — больше инструментов для идентификации сторон".

Как отмечают в ГП "Информационные судебные системы», специалисты разрабатывают отдельную подсистему, которая расширит возможности участия сторон судебных процессов в заседаниях через Интернет, с аутентификацией, с помощью электронной цифровой подписи и шифрования каналов связи криптографическими средствами, аттестованными Госслужбой спецсвязи и защиты информации. Таким образом, вскоре можно будет без риска постороннего вмешательства проводить в режиме видеоконференцсвязи и закрытые судебные заседания, в том числе — в рамках уголовных производств.

2. Нормативная база

Во исполнение "антикоронавирусного" закона Государственная судебная администрация Украины уже утвердила "Порядок работы с техническими средствами видеоконференцсвязи во время судебного заседания в административном, гражданском и хозяйственном процессах с участием сторон вне помещения суда".

Для участия в заседании в режиме видеоконференции надо предварительно зарегистрироваться с использованием электронной подписи на официальном веб-портале судебной власти www.court.gov.ua. Затем — не позднее, чем за 5 дней до судебного заседания, — участник дела должен подать заявление, указав: название суда; номер дела; дату и время заседания, в котором желает принять участие в режиме видеоконференции; фамилию, имя и отчество; свой статус в судебном деле; электронный адрес, который использовался для регистрации в системе; номер телефона для связи с судом. Копии заявления инициатор должен в эти же сроки отправить другим участникам процесса. В день поступления заявления об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции вне суда будут регистрировать в автоматизированной системе документооборота. Также ее передадут председательствующему судье, который и будет принимать решение о возможности проведения заседания в режиме видеоконференции "при условии наличия у суда необходимых технических возможностей".

А такие возможности, к сожалению, пока есть не во всех судах. И это — одна из проблем, которые откладывают воплощение мечты о функционировании в Украине полноценной системы электронного судопроизводства, — говорят эксперты. Также, по их словам, речь идет о необходимости доработки программного обеспечения, низкой "психологической" и "профессиональной" готовности аппаратов судов и судей работать по-новому, реорганизации и даже — коррупционные скандалы, связанные с упомянутым уже госпредприятием "Информационные судебные системы" …

Что тормозит реформу

1. Распределение функций. Несмотря на то, что ГП "Информационные судебные системы" продолжает рекламировать на своем сайте систему "EasyCon", 6 апреля этот программный комплекс передали на баланс другого госпредприятия — новообразованного "Центра судебных сервисов". Оно и будет внедрять новации в отечественных судах. И с карантином этот процесс не связан. Решение о создании новой структуры и передаче ей части функций ГП "ИСС" Государственная судебная администрация приняла еще в начале февраля. Цель — разгрузить "Информационные судебные системы", которые отвечают за работу всей мультифункциональной ЕСИТС. К тому же, по европейской практике, необходимо «развести» функции по обслуживанию участников процессов и по техническому обеспечению судов, рассматривающих их дела. В частности, в Государственной судебной администрации ссылаются на рекомендации проекта ЕС "Право-Justice" по устранение конфликта интересов, когда одно юрлицо занимается разработкой и внедрением, и тестированием, и оценкой эффективности программного продукта и сервисов.

"ГП "ИСС" обслуживает две группы пользователей. С одной стороны — это 38 тысяч судей и работников судов, с другой — стороны судебного процесса. И такой конфликт интересов сдерживает развитие системы", — объяснял тогда советник председателя Государственной судебной администрации на общественных началах Леонид Богданов. При этом он заверил, что ни о каком "раздувании штатов" и управленческой надстройки речь не идет. Отдельные подразделения "ИСС" переподчинят новому ГП. "Центр судебных сервисов" будет заниматься обслуживанием, эксплуатацией системы и открытой среды — то есть, оказанием услуг сторонам судебного процесса, юридическим и физическим лицам. А "ИСС" продолжит заниматься обслуживанием судов — разработкой новой версии документооборота, сопровождение каналов связи, поддержкой оборудования, содержанием инженерных служб, которые будут осуществлять технический контроль на местах.

Некоторые отраслевые эксперты считают: то, что реформа совпала по времени с карантинными ограничениями в стране, будет тормозить повсеместное внедрение "Электронного суда". С другой стороны — из-за карантина интерес к новым возможностям намного возрастает. Поэтому и шансов, что новация приживется на местах, больше.

2. Коррупционный скандал. Однако усложняет ситуацию то — неизвестно, совпадение это или нет, — что буквально на днях журналисты "Следствие.инфо" обнародовали результаты расследования о возможных злоупотреблениях в ГП "ИСС". Обвинения, в частности, относятся и к Леониду Богданову, "идеологу" реформы на уровне Государственной судебной администрации, когда-то отвечавшему за технологическое направление работы ГСА, бывшему директору ГП "ИСС", причастному к разработке первых версий "EasyCon", и, по данным информированных источников, влияющему на руководительницу Центра судебных сервисов" Елену Нетишевскую.



Олег Яким'як / ФОТО Pravo.ua

Коллеги утверждают, что сервис видеосвязи в украинских судах самом деле принадлежит не Государственной судебной администрации, а фирме, зарегистрированной в доме жены Богданова. Причем, речь идет об оффшорной компании, основанной на Виргинских островах. А это — не только угрожает вымыванием государственных средств, но и ставит под сомнение разрекламированную защищенность системы от несанкционированных воздействий. В частности, по мнению адвоката, члена Общественного совета доброчетности Олега Якимяка, разработчик продукта может влиять на функционирование "EasyCon". Ведь "автор, то есть разработчик продукта, может ограничивать круг лиц, имеющих право на его совершенствование. И, соответственно, может предоставлять или не предоставлять кому-то права на разработку. Этот "кто-то", который будет разрабатывать, или сам разработчик будет выставлять финансовые условия своего участия. Соответственно, судебная администрация вынуждена будет оплачивать его услуги", — считает адвокат.

Леонид Богданов все обвинения отвергает и уверяет, что сейчас не имеет никакого отношения ни к "EasyCon" как объекту интеллектуальной собственности, ни к фирме, имеющей право на использование разработки, ни в ГП "Информационные судебные системы" и "Центр судебных сервисов ". Также советник председателя ГСА заверил журналистов, что разработчик никак не повлияет на использование программы в украинской судебной системе и не будет получать за нее никаких средств.



Кристина Венгриняк

3. Технические и материальные проблемы судебной сферы. Эксперт по юридическим вопросам электронного документооборота Intecracy Deals Кристина Венгриняк, обращает внимание, в частности, вот на что:

Действующие системы автоматизации судов, органов и учреждений сферы правосудия не соответствуют требованиям технической защиты для систем, где обрабатывается информация с ограниченным доступом (персональные данные, тайна следствия, медицинская тайна, тайна усыновления, служебная информация и т.д.).

Сейчас система поддерживает только обмен данными делопроизводства через обмен пакетами данных между разнородными системами управления баз данных, установленными в судах, органах и учреждениях системы правосудия.

Нынешний функционал Автоматизированной системы документооборота суда не дает возможности совместной работы с документами.

Подсистема "Электронный суд" нуждается в доработке, интеграции с другими подсистемами ЕСИТС, в том числе — ввиду необходимости регистрации официальных электронных адресов, разграничения прав доступа на просмотр судебных документов.

Удаленный доступ пользователей ЕСИТС к любой информации, хранящейся в электронной форме, невозможен без централизованной политики управления учетными записями пользователей.

Этот перечень продолжает заместитель председателя правления ЦППР Роман Куйбида, который отдельно обращает внимание еще и на то, что далеко не все суды имеют возможность обеспечить обязательную видеотрансляцию заседаний. "К сожалению, в большинстве случаев — а во время карантина всего состоялось примерно 200 таких разбирательств, — трансляции не вели. Или судьи не обращают внимания на эту норму, или в судах нет технических возможностей. Как вариант выхода — открытие публичного доступа к видеозаписи. К примеру, 7-й Апелляционный административный суд (Винница) выкладывает записи заседаний на своем ютуб-канале. Такой подход сделает невозможным попытки "придраться" к тому, что принцип публичности при судебных разбирательствах якобы не соблюден", — говорит Роман Куйбида. И объясняет: существуют большие угрозы и для признания легитимности решений, которые во время карантина приняли "оффлайн" за "закрытыми дверями", когда суды запрещают присутствие лиц, не являющихся участниками производств. Стороны могут использовать отсутствие онлайн-трансляций для обжалования постановлений — вплоть до Европейского суда по правам человека. Ведь принцип публичности предусмотрен не только национальным законодательством, но и закреплен в Европейские конвенции по правам человека.

4. "Осведомленность" судебных администраций, судей и участников процессов. Опыта использования электронного судопроизводства недостаточно, несмотря на то, что решение о внедрении этой системы приняли почти три года назад. Примеров не "фрагментарного" использование возможностей видеосвязи, а полноценного проведения процессов — немного. Пока не велось и активной разъяснительной кампании о преимуществах и возможностях, которые подсистема "Электронный суд" дает судам и судьям.

Более или менее знакомы с этими преимуществами судьи системы административной юстиции. А вот большинство судей учреждений общей юрисдикции только "что-то слышали" об "Электронном суде", и сами никогда с ним не работали. Подсистему ЕСИТС "Электронный суд" за пределами учреждений-участников "пилотных проектов" еще фактически не тестировали.

"Поэтому пока служители Фемиды неохотно используют возможности электронного судопроизводства. Постановлений об отказе в удовлетворении ходатайств о рассмотрении дел дистанционно гораздо больше, чем положительных вердиктов, — рассказывает Роман Куйбида. — Объяснение разные: или несоблюдение порядка подачи или ошибки при оформлении ходатайств, или "отсутствие технических возможностей". Хотя есть предположение, что это не совсем так. Потому что бывает, в одном и том же суде — например, Окружном административном суде города Днипро — один судья проводит заседания с помощью приложения ZOOM, а другой сообщает, "что технических возможностей нет". И повлиять на такой явно "субъективный" фактор довольно сложно".

"Суды на карантине": теория и практика

Конечно же, оживление дистанционного рассмотрения дел — не единственная особенность работы отечественной судебной системы в условиях карантина. Укринформ писал об этом. Каждый суд самостоятельно определяет график работы, порядок и способ проведения заседаний. При этом администрации судов руководствуются рекомендациями Совета судей Украины об установлении особого режима работы на период карантина. Речь идет об ограничении и возможном переносе рассмотрения "несрочных" дел, снижении количества заседаний, проводимых в одном учреждении в течение дня, а также о соблюдении требований по безопасному пребыванию людей в общественных зданиях.



Роман Куйбида

Часть юридического сообщества критикует отсутствие "универсального" решения о карантинных условиях для всех судебных инстанций. Другие же юристы считают такой подход оправданным, ссылаясь при этом на мировой опыт и на "букву" закона. "Совет судей не имеет права устанавливать единый режим работы для всех судов. Такой регламент, по закону, может (при желании) определить только парламент. Но сомневаюсь, что сейчас это уместно, — отмечает в комментарии Укринформу Роман Куйбида. — Уголовные суды вообще не могут прекращать рассмотрения дел. Ведь в этой области действуют весьма ограниченные процессуальные сроки, много оперативных обращений — например, о предоставлении разрешения на заключение под стражу, продлении срока содержания под стражей и тому подобное. Единственное — суды ограничили доступ в помещения людей, не являющихся участниками процессов".

При этом принятие парламентом 30 марта "антикоронавирусного" закона фактически заморозило осуществления правосудия по гражданским административным и хозяйственным делам. Из-за продления значительного количества процессуальных сроков. В частности, срок подачи возражений против иска, сроки апелляционного обжалования продлили до завершения карантина. Хотя, если стороны процесса проявляют активность и "синхронно" настаивают на ускорении рассмотрения, суды, как правило, идут им навстречу.

У экспертов "есть вопросы" к качеству коммуницирования судебных учреждений с людьми. "Большинство судов плохо информируют общественность о том, как работают в условиях карантина. Если, например, я приду в суд, то пустят меня или нет? Смогу ли я получить материалы дела? Можно ли обращаться в суд по электронной почте? На сайтах судов такая информация, в принципе, есть. Но "докопаться" до нее непросто. Обычно, соответствующие сообщения разрозненные и "спрятаны" где-то в архивах новостей. То есть, важнейшие для этого периода сведения не выносят на первые страницы, как это, например, делают в других странах", — констатирует Куйбида.

Хотя в целом он достаточно позитивно оценивает то, как отечественная судебная система приспособилась к работе в особых условиях. Но куда большим испытанием для судов и большим "стресс-тестом" для участников судебных процессов может стать работа в посткарантинній период. Ведь из-за большого количества отложенных и перенесенных дел нагрузки на судей существенно возрастут. «Не поможет и то, что дел во время карантина стало меньше. В частности, из-за снижения деловой активности и того, что законодатель увеличил сроки обращения в суд — сроки исковой давности. Однако за эти полтора месяца в судебной системе дополнительно накопились тысячи нерассмотренных дел", — говорит Роман Куйбида.

По его словам, сейчас единственное, что может хоть немного снизить посткарантинные нагрузки на судей — назначение новых служителей Фемиды. Сейчас Высший совет правосудия рассматривает принятые еще в прошлом году рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей при назначении на вакантные должности. "60 кандидатур, по моим данным, уже предложили на утверждение Президенту (глава государства по закону имеет 30 дней для того, чтобы определиться). Всего же в ВСП подали более 400 кандидатур. Ускорение их рассмотрения поможет хотя бы частично разгрузить действующий судейский корпус", — заключает Роман Куйбида.

Владислав Обух, Киев

По материалам: ukrinform.ru