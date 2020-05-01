Культурные ценности и война: МКИП объяснило, почему Гаагская конвенция важна для Украины

30.04.2020 19:39

Укринформ

Принятие закона о присоединении Украины к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта является чрезвычайно важным шагом в контексте нынешней вооруженной агрессии со стороны РФ.

Об этом заявила в. и. о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, сообщает Правительственный портал.

«Я горжусь тем, что нам удалось реализовать то, о чем столько лет велись разговоры», — отметила Фоменко.

Отмечается, что ратификация Второго протокола к Гаагской конвенции «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года» значительно расширяет и усиливает ответственность за преступления в сфере охраны культурного наследия в случае вооруженного конфликта. В частности, документ устанавливает дополнительные ограничения в применении принципа «военной необходимости», вводит институт «усиленной защиты», регламентирует вопросы уголовного преследования за преступления против культурных ценностей.

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Кроме того, он предусматривает защиту культурных ценностей на оккупированных территориях, ведь во время вооруженного конфликта запрещается любое использование этих ценностей, если оно может привести к их разрушению или повреждению; любой незаконный экспорт, остальное изъятие или передача права собственности на культурную ценность; любые археологические раскопки, если только это не необходимо исключительно для охраны, учета или сохранения культурной ценности; любые модификации или изменение вида использования культурной ценности, цель которых скрыть или уничтожить свидетельства культурного, исторического или научного характера.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 апреля приняла Закон "О присоединении Украины ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года" (законопроект № 0036).

По материалам: ukrinform.ru