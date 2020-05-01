Президент – о майских выходных: Впереди решающий шторм

КАРАНТИН

01.05.2020 19:28

Укринформ

Увеличение количества больных происходит именно там и тогда, когда люди ведут себя легкомысленно, поэтому стоит еще немного потерпеть и остаться на майские праздники дома.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.

"Взгляните на статистику: увеличение заболевших происходит именно там, где люди повели себя легкомысленно: не прислушались на Пасху, нарушили правила карантина, допустили массовые скопления. Но я рад, что большинство украинцев были очень дисциплинированными и на Пасху, и во время поминальных дней.

Мы должны понимать, что наша страна постепенно приближается к пику ситуации, впереди майские выходные, впереди решающий шторм, но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе. Празднуйте дома и не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая. У нас есть четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться. И обязательно наступит этап, когда парки, кафе, кинотеатры и метро заработают. Но как быстро это произойдет, зависит только от вас", — сказал Президент.

В заключение Президент напомнил, что до конца карантина осталось всего 10 дней, а также поздравил с Международным днем труда украинцев.

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Как сообщал Укринформ, Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания в Офисе Президента сообщил, что Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм, детально прорабатывая все этапы.

По материалам: ukrinform.ru