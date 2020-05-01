Уроки истории и объективность: Елена Бондаренко рассказала об ошибках современного образования

Бывший народный депутат, историк и журналист Елена Бондаренко выступила с резкой критикой современного украинского образования. Она отметила, что школьные учебники истории Украины наполнены пропагандой и отходят от общенаучных стандартов.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Бондаренко подчеркивает, что во всем мире не принято акцентировать внимание в изучении истории на последних 50 годах, но в Украине политические коллизии стали одной из главных тем образовательной системы.

«В здравомыслящих странах придерживаются правила – на уроках истории не акцентировать внимание на последних 50 годах. Это правило необходимо, чтобы отделить объективную историю от политической пропаганды. У нас в стране все наоборот. Мы видим политизацию исторической науки», — заявила Бондаренко.

Она заявила, что вина лежит на Верховной Раде, которая продолжает закрывать глаза, и тем самым совершает преступление.

Напомним, как сообщалось ранее, международный скандал: Китай пытается скрыть информацию о коронавирусе от ВОЗ.