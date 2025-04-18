Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал нардепа Алексея Гончаренко, глава МВД Игорь Клименко во время выступления в парламенте отчитался о расследовании нападения на Юрия Макарова (состояние журналиста — удовлетворительное, он находится в больнице).

Исходя из слов Клименко, следственная группа активно изучает записи с камер видеонаблюдения, ведет опрос свидетелей и представителей структур, которые, возможно, располагают сведениями, касающимися покушения. Также, ожидается, что сегодня, 18 апреля, будут готовы результаты экспертиз.

Глава МВД напомнил — следствие сейчас рассматривает ряд версий относительно мотивов совершения преступления, и ключевые:

бытовая (из-за личных конфликтов);

профессиональная деятельность потерпевшего;

причастность российских спецслужб, так как потерпевший демонстрировал активную проукраинскую позицию.

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