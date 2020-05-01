Все средства индивидуальной защиты, закупленные при участии ОП, ушли в больницы — Тимошенко

01.05.2020 17:01

Укринформ

Средства индивидуальной защиты, которые были поставлены в Украину при участии Офиса Президента, все ушли в больницы.

Об этом заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил в интервью порталу Ліга.net.

“Все ушли в больницы. Полная картина по цифрам в инфографике. Это все, что централизованно закупал ОП за счет негосударственных средств. И все эти грузы полностью доставляются в больницы и лабораторные центры”, — сказал Тимошенко.

Так, в соответствии с данными, которые Тимошенко представил в инфографике от Офиса Президента, централизовано ОП закупил за средства благотворительных фондов 1 310 00 шт. респираторов N-95, 173 тыс. одноразовых костюмов биологической защиты, 12 тыс. многоразовых халатов и комбинезонов, 60 тыс. защитных очков, 50 тыс. защитных щитков.

Также закуплено 190 тыс. бахил, 6 млн 300 тыс. одноразовых перчаток и 22 тыс. многоразовых перчаток.

Кроме того, по данным ОП, были закуплены тесты, реагенты, оборудование и некоторые медицинские товары: 250 тыс. ПЦР-тестов корейского и китайского производства, 610 тыс. тестов украинского производства, 150 тыс. экспресс-тестов, 1 млн шт. реагентов для экстракции РНК. Кроме того, 3 700 шт. пульсоксиметров и 12 аплификаторов — оборудование для лабораторий, которые проводят ПЦР тесты.

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Он добавил, что закупки производились в Китае и Корее, распределение по регионам осуществляет Минздрав. Логистику доставок также разрабатывал Офис Президента.

В то же время Тимошенко, комментируя вопрос о том, почему при таких доставках обеспеченность больниц составляет 64%, заявил, что на сайте МОЗ, где аккумулируются данные об обеспеченности больниц оборудованием и средствами защиты, "не обновленная информация”.

Фото: пресс-служба ОП

По материалам: ukrinform.ru