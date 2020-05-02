Журналиста избили "мажоры" после жалобы в полицию на нарушение карантина

02.05.2020 21:33

Укринформ

Национальный союз журналистов призывает полицию отреагировать на избиение в Харькове 1 мая журналиста, освещавшего нарушение карантина и заявившего в полицию.

Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

"В Харькове ночью 1 мая избили журналиста, специалиста по кибербезопасности Никиту Кныша. … По словам Никиты, он решил снять на видео нарушение условий карантина — бурная ночная жизнь на парковке возле станции метро Научная, где любит проводит досуг «золотая молодежь».

На видео видно, что Никита Кныш представляется журналистом и задает молодежи вопрос о нарушении ими карантина. Кто-то оправдывается, кто отказывается отвечать или оскорбляет журналиста", — пишет Томиленко.

Председатель НСЖУ отметил, что после съемки сюжета Кныш вызвал на место происшествия полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Однако приехавшие патрульные не проводили никаких профилактических действий, и журналисту, который их вызвал, заявили об отсутствии оснований для воздействия на граждан на парковке.

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Как заметил Томиленко, "на видео, которые выставил на своей странице Кныш, записан длительный разговор журналиста с патрульными, где он убеждает о необходимости реагирования, а правоохранители отказываются, потому что" правительственное постановление о карантине — это рекомендация, а не требование ".

В конце концов, патрульные покинули место отдыха харьковской молодежи.

Как свидетельствует журналист, в считанные секунды после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами.

Уже по факту нападения Кныш вызвал полицию для следственно-оперативных действий и поехал в больницу снимать побои.

Также пострадавший опубликовал фрагмент видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано его избиение, и злоумышленника, который забрал рюкзак. Телефон тот выбросил по дороге.

"Национальный союз журналистов Украины осуждает избиение журналиста, который освещал общественно важную тему нарушения установленных государством противоэпидемических требований, и призывает Национальную полицию адекватно отреагировать на инцидент", — отметил Томиленко.

По его словам, ситуация с нападениями на журналистов во время эпидемии является возмутительной.

"Полицейские на месте происшествия должны были оценить риски для журналиста, не говоря о реагировании на факт грубого нарушения карантина, — отмечает председатель НСЖУ. — Но в целом ситуация с физическими атаками на журналистов во время эпидемии является возмутительной и не имеет сравнение с ситуацией в других европейских странах ".

Томиленко напомнил, что с момента объявления карантина в Украине зафиксировано избиение журналистов, преимущественно съемочных групп телеканалов, в Киеве, на Львовщине и Хмельнитчине.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru