В ВСУ зафиксирован новый случай коронавируса — без симптомов

02.05.2020 10:21

Укринформ

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Больной военнослужащий из Харьковской области лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», — говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 7 ч. 2 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и имело место 2 летальных исхода.

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На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 299 человек.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 2 мая в Украине подтверждено 11 411 случаев заболеваемости COVID-19, за сутки 550 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru