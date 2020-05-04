Индия дает Украине препараты для вакцинации военных интернационалистов

04.05.2020 18:33

Укринформ

Вооруженные силы Украины получат от представителей правительства Республики Индия медпрепараты для вакцинации личного состава наших национальных контингентов.

Об этом сообщает Минобороны.

«В Национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» состоится встреча министра обороны Украины Андрея Тарана с представителями правительства Республики Индия. Во время мероприятия индийская сторона передаст Вооруженным силам Украины в качестве гуманитарной помощи медицинские препараты для вакцинации личного состава национальных контингентов», — говорится в сообщении.

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Эти вакцины предназначены для защиты от брюшного тифа, холеры, менингита и профилактики малярии, которые, как отмечается, сегодня отсутствуют на фармацевтическом рынке Украины.

По материалам: ukrinform.ru