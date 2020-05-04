В Украине зафиксировали 12 331 случай коронавируса, за сутки — 418

04.05.2020 09:33

Укринформ

В Украине зафиксировано 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За минувшие сутки заболело 418 человек…Всего за время пандемии заболело 12 331 человек" , — сказал Степанов.

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По материалам: ukrinform.ru