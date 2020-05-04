Зеленский внес изменения в положение о военной службе в СБУ

04.05.2020 19:43

Укринформ

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ №165/2020 опубликован на сайте главы государства.

Документом, в частности, предусматривается, что граждане Украины принимаются на военную службу по контракту в СБУ в соответствии с Законом "О воинской обязанности и военной службе".

Данным законом определяется и предельный возраст пребывания на военной службе в спецслужбе.

Кроме того, в пункте 13 после абзаца четвертого дополнить новым абзацем следующего содержания:

"с военнослужащими, которые закончили высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высших учебных заведений по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц офицерского состава и овладели специальностями летного состава авиации и принимаются на военную службу по контракту лиц офицерского состава, — 10 лет, а с теми, кто овладел другими специальностями и принимается на военную службу по контракту лиц офицерского состава, — 5 лет", — отмечается в документе.

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В то же время, в соответствии с внесенными изменениями, из списков личного состава СБУ военнослужащий не исключается и контракт не прекращается (не расторгается) в случае нахождения на лечении; захвата в плен или заложником, а также интернирования в нейтральное государство; безвестного отсутствия — до признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим; наступления других случаев, определенных законодательством.

Погибший (умерший) военнослужащий исключается из списков личного состава Службы безопасности со следующего после гибели (смерти) дня, военнослужащий, признанный в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявленный умершим, — со дня вступления в законную силу решения суда.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru