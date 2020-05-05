Нацсовет просит вещателей в День памяти и примирения внести изменения в программы

05.05.2020 20:18

Укринформ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напоминает вещателям, что 8 мая — День памяти и примирения, и просит внести изменения в свои программы.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«8 мая в Украине согласно Указу Президента Украины от 24.03.2015 № 169/2015 отмечается День памяти и примирения. Национальный совет напоминает о необходимости внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач, которые будут транслировать телеканалы и радиостанции в этот день», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эта дата была объявлена памятной с целью достойного чествования подвига победителей нацизма во Второй мировой войне, ветеранов войны, участников украинского освободительного движения, жертв нацистских преследований, для увековечения памяти погибших во Второй мировой войне, а также утверждения патриотизма и национальной достоинства, консолидации общества. Передачи именно такой тематики будут целесообразными для трансляций 8 мая.

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При планировании программ и передач на 8 мая 2020 года Национальный совет рекомендует руководствоваться Правилами ведения вещания на теле — и радиоканалах в дни траура (скорби, траура) и дни памяти, утвержденными решением Национального совета от 23.07.2015 г. № 1146 (зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины 11.08.2015 № 967/27412).

По материалам: ukrinform.ru