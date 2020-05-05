Не раньше июня: СМИ рассказали, когда возобновят работу общественного транспорта

Общество
Христина Качоровська0

Если ситуация в Украине будет развиваться по установленному правительством плану, то через 3-4 недели могут возобновить работу общественного транспорта.

Общественный транспорт
Общественный транспорт. Фото — delo.ua

Об этом, ссылаясь на свои источников ОП, сообщает «РБК-Украина«, пишет «НБН«.

Как сообщают в издании, если ситуация с коронавирусом в старне будет развиваться по позитивному сценарию, разработанному в правительстве, то уже в июне можно будет начать процесс возобновления работы общественного транспорта.

Сперва будет запущено внутригородские перевозки, а далее, поэтапно, будут возобновляться и другие, вплоть до авиасообщений.

Напомним, ранее министр инфраструктуры заявил, что транспортное сообщение могут возобновить с 12 мая.


загрузка...

Похожие материалы

Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США

Таисия Слепцова

Зеленский заявил, что идея отправить Скалецкую на обсервацию принадлежала ему

Таисия Слепцова
Коронавирус

Выявлен новый симптом коронавируса: европейские врачи предупредили родителей

Родион Власов

Добавить комментарий