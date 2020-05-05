Не раньше июня: СМИ рассказали, когда возобновят работу общественного транспорта

Если ситуация в Украине будет развиваться по установленному правительством плану, то через 3-4 недели могут возобновить работу общественного транспорта.

Об этом, ссылаясь на свои источников ОП, сообщает «РБК-Украина«, пишет «НБН«.

Как сообщают в издании, если ситуация с коронавирусом в старне будет развиваться по позитивному сценарию, разработанному в правительстве, то уже в июне можно будет начать процесс возобновления работы общественного транспорта.

Сперва будет запущено внутригородские перевозки, а далее, поэтапно, будут возобновляться и другие, вплоть до авиасообщений.

Напомним, ранее министр инфраструктуры заявил, что транспортное сообщение могут возобновить с 12 мая.