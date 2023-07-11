О том, какие категории военнослужащих могут воспользоваться данными льготами, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение управляющего партнера юридической компании «Winner» адвоката Игоря Яська, опубликованное в «Novyny.Live».

В частности, украинцы, которые являются участниками боевых действий или военнослужащими, получившими инвалидность вследствие боевых действий, располагают правом на бесплатный проезд практически во всех видах городского общественного транспорта, за исключением такси. Также, в отношении указанных категорий, действуют льготы на использование междугороднего транспорта — железнодорожного, воздушного, водного и автомобильного: такие льготники имеют право на приобретение 1 раз в год, как для себя, так и для своей семьи, билетов «туда-обратно» с 50-процентной скидкой, или же 1 раз в 2 года могут воспользоваться такой услугой на бесплатной основе.

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