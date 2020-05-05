Тимошенко рассказал, зачем Зеленский встречал "Мрію"

05.05.2020 00:42

Укринформ

Привезенный в апреле самолетом "Мрія" медицинский груз был оплачен компанией "Эпицентр", Президент Владимир Зеленский встречал его, ибо самолет является гордостью Украины, а часть груза передавалась в больницы.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы узнали о том, что одна из частных компаний — "Эпицентр" заказывает самолет "Мрія" у ГП "Антонов" и хочет привезти для себя коммерческий груз, но с тем, что они везут коммерческий груз — это маски, очки и костюмы защиты", — отметил он.

Заместитель руководителя ОП сообщил, что часть, более трети из этого груза — 2 млн медицинских масок, 70 тысяч одноразовых костюмов для врачей, 30 тысяч очков, "Эпицентр" передал в больницы по всей стране.

"При таких условиях Президентом было принято решение, что надо встречать этот самолет, ведь, во-первых, это наша гордость — самолет "Мрія", во-вторых, часть этого груза передается для наших врачей", — подчеркнул Тимошенко.

В то же время он напомнил, что Президент в ходе общения с журналистами в аэропорту сказал, что часть груза — гуманитарная, а часть идет в аптеки и магазины, секретов в этом не было.

"Действительно, возможно надо было сказать сразу, что это "Эпицентр" или другая какая-то компания, может, мы сделали в этом ошибку, но я еще раз подчеркиваю: "Эпицентр" заплатил в государственный бюджет за самолет ГП "Антонов", привез груз за свои средства и часть этого груза передал в больницы. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что наши больницы получили средства защиты", — резюмировал Тимошенко.

Вместе с тем он заметил, что работа "Эпицентра" во время карантина происходила согласно постановлению правительства, однако, по его словам, компания нарушала во многих случаях условия и продавала не только те товары, которые есть в постановлении Кабмина, за что на них "практически каждый день составлялись и составляются административные протоколы о нарушениях и они платят штрафы".

На уточняющий вопрос ведущего, считает ли он, что можно нарушать и оплачивать штрафы, но если прибыль больше суммы штрафа, то ничего страшного, Тимошенко подчеркнул: "Если будет действительно уж очень большое количество этих нарушений, я думаю, Министерство внутренних дел будет с этим разбираться в каком-то другом порядке, не только просто штрафами".

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и народным депутатам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К". В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрія".

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23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрія" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали Президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники.

В общей сложности "Мрія" привезла 103 тонны медицинского груза.

Тогда Президент Владимир Зеленский заявлял, что "наша "Мрія" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".

По материалам: ukrinform.ru