В Украине всё чаще фиксируют бессимптомные случаи коронавируса

Общество
Христина Качоровська0
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Такая тенденция очень опасна, отмечают в Минздраве, поэтому просят украинцев старательно придерживаться правил карантина.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — x-vymir.com

Об этом Максим Степанов заявил во время ежедневного совещания у президента, пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу ОПУ.

Министр подчеркнул, что в Украине растет число бессимптомных случаев коронавируса, что очень опасно. Ведь человек, не чувствуя никаких симптомов, становится опасным для окружающих, которые легко могут заразиться COVID-19.

Поэтому, отметил Степанов, украинцам не стоит пренебрегать правилами карантина. Даже когда начнется смягчение некоторых ограничений, всё равно нужно придерживаться масочного режима, социальной дистанции и не собираться толпой.

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.


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