В Украине всё чаще фиксируют бессимптомные случаи коронавируса

Такая тенденция очень опасна, отмечают в Минздраве, поэтому просят украинцев старательно придерживаться правил карантина.

Об этом Максим Степанов заявил во время ежедневного совещания у президента, пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу ОПУ.

Министр подчеркнул, что в Украине растет число бессимптомных случаев коронавируса, что очень опасно. Ведь человек, не чувствуя никаких симптомов, становится опасным для окружающих, которые легко могут заразиться COVID-19.

Поэтому, отметил Степанов, украинцам не стоит пренебрегать правилами карантина. Даже когда начнется смягчение некоторых ограничений, всё равно нужно придерживаться масочного режима, социальной дистанции и не собираться толпой.

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.