День победы над нацизмом: полиция посчитала участников акций в Украине

09.05.2020 20:12

Укринформ

Полицейские обеспечили охрану общественного порядка во время мероприятий 9 мая в Украине.

Об этом заявил председатель НПУ Игорь Клименко, информирует Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Всего на территории Украины в субботу прошли 495 мероприятий, участие в которых приняли почти 9000 человек. В органы полиции поступили 93 сообщения о возможных нарушениях.

«Полицейские в целом обеспечили охрану общественного порядка и соблюдение карантинных требований в ходе мероприятий. Работа каждого сотрудника правоохранительных органов была направлена ​​на разъяснение норм законодательства и необходимость соблюдения определенных ограничений. Впрочем, без нарушений не обошлось. Поэтому в целом по результатам отработок всех сообщений полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 административных протоколов», — сообщил Клименко.

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По его словам, два уголовных производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК расследуются в Сумской и Луганской областях, еще два уголовных производства по ст. 296 (хулиганство) УК — в Донецкой области и в Киеве.

Уточняется, что в Сумской и Луганской областях были установлены факты использования запрещенной символики.

По данным полиции, в Донецкой области были повреждены автомобили участников автопробега, а в Киеве было открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений мужчине, который имел при себе шарф с символикой одной из политпартий.

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Глава Нацполиции отметил, что из 20 составленных административных протоколов большая часть касалась использования во время мероприятий георгиевской ленты или нарушений правил карантина.

В частности, по 8 протоколов составлены по ст. 173-3 КУоАП (в Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и городе Киеве) и по ст. 44-3 КУоАП (в городах Киеве, Тернополе и Херсонской области).

Также три протокола составлены по ст. 153 КУоАП (в Тернопольской области) и один — по ст. 185 КУоАП (в Одесской области).

Как сообщалось, сегодня, 9 мая, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По материалам: ukrinform.ru