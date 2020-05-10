4 колокола Зеленского больно ударили по самолюбию российских оккупантов: в Госдуме назвали его планы кощунством

9 мая, выступая с поздравительной речью перед украинцами, президент Владимир Зеленский анонсировал проект по созданию мемориальных памятных знаковых символов на территории Украины и заявил об установке четырех колоколов в местах украинской славы.

Об этом сообщает НБН ссылаясь на yatrend.ru.

В том числе, по заявлению главы украинского государства, планируется установить колокол Мира в Донецке, после освобождения региона от российских агрессоров, а также колокол Единства в Симферополе после ухода россиян из Крыма.

По словам Зеленского, в тот момент, когда в Украине наступит мир эти колокола одновременно известят об этом знаковом моменте.

В Кремле моментально отреагировали на заявление украинского президента. Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал его планы кощунственными.

По словам депутата, властям Украины пора оставить претензии на Крым раз и навсегда, а лучше пытаться наладить добрососедство с РФ.

«Вот тогда и следует установить памятник на крымском участке российско-украинской государственной границы, символизирующий братские отношения двух государств», — заявил Шеремет.

Ранее сообщалось о том, что над жалким Путиным уже смеются.