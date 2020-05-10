Апокалипсис какой-то: салют в честь Дня победы шокировал жителей Москвы

Москвичи в шоке от салюта в честь 75-й годовщины победы над нацизмом, который традиционно прошел в Лужниках вечером 9 мая.

Об этом сообщает НБН ссылаясь на donpress.com.

Своими впечатлениями от салюта поделилась жительница Москвы Ирина, которая запечатлела это ужасное зрелище и опубликовала снимки в Facebook.

«Это самый страшный салют, что я видела. Совершенно апокалиптическое зрелище. Начало еще было красиво, но секунд через 10 дым и хмарь накрыли все, и наступило адское зарево», — написала она.

Многие россияне также не обошли стороной это событие.

«Жуткое зрелище. Но сколько денег потратили! Пир во время чумы. Говорят, взрыв ядерной бомбы тоже красивое зрелище. Было страшно — салют на фоне пустой Москвы. Апокалипсис какой-то», — написали они в комментариях к снимкам.

Власти Москвы объяснили неудавшийся салют пандемией, из-за которой 10 тысяч снарядов решили запустить из одной точки в Лужниках.

Ранее сообщалось о том, что россияне в шоке от новых кощунственных призывов Путина.