В аналитическом отчете ISW отмечается, что нападение «Исламского государства» на людей в ТЦ «Крокус Сити Холл» в Московской области – провал разведки и правоохранительных органов государства-террориста, информирует «НБН».

Американские эксперты обратили внимание на то, что Москва обвиняет в нападении соседнее государство. По их мнению, такие заявления могут дорого стоить жизни граждан государства-террориста.

Аналитики объяснили, что такими высказываниями российское руководство игнорирует явную угрозу, которую представляют нападения «Исламского государства» на территории страны-агрессора, отдавая приоритет лживым заявлениям в адрес Киева.

У Путина решили, что информационная ценность обвинения Украины в нападении в ТЦ стоит любых рисков для безопасности и жертв россиян, учитывая, что страна не способна противостоять радикальным угрозам.

Напомним, экс-глава РФ Дмитрий Медведев призвал «убить всех причастных» к теракту в «Крокус Сити Холле».