Представитель ГУР МОУ в эфире национального телемарафона заявил, что российское руководство обвиняет нашу страну в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холла» в Московской области, который произошел 22 марта. Однако это, прежде всего, представляет угрозу для самой РФ, информирует «НБН».

Ерин обратил внимание на то, что у властей Российской Федерации всегда главными обвиняемыми были западные государства и наша страна. Москва создает образ противника, продолжает обвинять Киев по тем лекалам, которые были разработаны еще во времена СССР.

Представитель военной разведки добавил, что высокий рейтинг доверия кремлевского диктатора Владимира Путина на последних президентских выборах свидетельствует о том, что граждане РФ слушают его.

Ранее аналитики ISW объяснили, почему Москва обвиняет Украину в теракте в Подмосковье, игнорируя угрозу для безопасности жителей страны-агрессора.