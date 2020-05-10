Все начинается с мамы: Шмыгаль поздравил всех мам с праздником
Все начинается с мамы: Шмыгаль поздравил всех мам с праздником
10.05.2020 14:31
Укринформ
Каждая мама должна чувствовать себя любимой, защищенной и знать, что в семье она всегда найдет поддержку.
Об этом в День матери написал в Facebook Премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Все начинается с мамы. Пусть каждая мама чувствует себя любимой, нужной и защищенной. Пусть знает, что в любой момент она найдет поддержку и понимание в кругу своей семьи", — отметил он.
Глава правительства поздравил всех мам с праздником.
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"Дорогие мамы, от всей души поздравляю каждую из вас! Здоровья, любви, согласия, достатка, красоты в душе и вокруг… Будьте счастливы и улыбайтесь, наши дорогие", — пожелал он.
Как сообщалось, День матери отмечают в Украине во второе воскресенье мая.
Фото: КМУ
По материалам: ukrinform.ru