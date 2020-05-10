Все начинается с мамы: Шмыгаль поздравил всех мам с праздником

10.05.2020 14:31

Укринформ

Каждая мама должна чувствовать себя любимой, защищенной и знать, что в семье она всегда найдет поддержку.

Об этом в День матери написал в Facebook Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Все начинается с мамы. Пусть каждая мама чувствует себя любимой, нужной и защищенной. Пусть знает, что в любой момент она найдет поддержку и понимание в кругу своей семьи", — отметил он.

Глава правительства поздравил всех мам с праздником.

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"Дорогие мамы, от всей души поздравляю каждую из вас! Здоровья, любви, согласия, достатка, красоты в душе и вокруг… Будьте счастливы и улыбайтесь, наши дорогие", — пожелал он.

Как сообщалось, День матери отмечают в Украине во второе воскресенье мая.

Фото: КМУ

По материалам: ukrinform.ru