КПВВ на Донбассе: в ГПСУ сообщили, что представители НВФ отправляют граждан Украины в «серую зону»

В связи с пандемией коронавируса на Донбассе продолжают действовать временные ограничения на пересечение линии разграничения. Для того, чтобы пройти пункт пропуска на Донбассе, сначала нужно получить отдельное решение от командующего ООС.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на пресс-службу ГПСУ.

Жителям временно оккупированных территорий сейчас достаточно сложно пройти КПВВ на Донбассе. В ГПСУ сообщают, что даже наличие специального разрешения от командующего ОСС не значит, что жители оккупированных территорий смогут пересечь линию разграничения, ведь представители НВФ препятствуют свободному перемещению граждан Украины.

В ГПСУ предупреждают, что представители НВФ могут не пропустить на КПВВ или даже завернуть в «серую зону». В таком случае украинские пограничники возвращают жителей ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию. Украинские пограничники призывают жителей оккупированных территорий учесть незаконные действия боевиков «ДНР» на КПВВ.

Также в ГПСУ напомнили, о том, что ограничения на КПВВ на Донбассе продолжать действовать и после 22 мая.

Ранее мы сообщали, что Зеленский сделал заявление по поводу открытия «границ» с «Л/ДНР».