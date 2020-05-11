Пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет и обнаружили ее организатора

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11.05.2020 05:56

Укринформ

Очередную попытку табачной контрабанды пресекли пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы "Яблоновка".

Об этом говорится в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы.

"Военнослужащие главного оперативно-розыскного отдела, отдела внутренней и собственной безопасности, а также военнослужащие спецподразделения Мукачевского пограничного отряда пресекли попытку незаконного перемещения через украинско-румынскую границу 38 пакетов табачных изделий", — говорится в сообщении.

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По информации пограничников, организатора незаконной сделки удалось поймать с поличным. В частности, задокументирован факт предоставления гражданином Украины неправомерной выгоды в размере 250 долларов США военнослужащему отдела пограничной службы «Яблоновка» за то, чтобы тот посодействовал в перемещении через границу партии табачных изделий.

В обнаруженных пакетах было 19 050 пачек сигарет.

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Табачные изделия доставили в пограничного подразделения и впоследствии передадут сотрудникам ГФС.

В отношении гражданина, который пытался дать взятку пограничнику, продолжаются неотложные следственные действия.

По материалам: ukrinform.ru