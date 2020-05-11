Психолог о дистанционном обучении: родители не должны превращаться в учителей

11.05.2020 05:23

Укринформ

В условиях карантина, когда все учебные заведения перешли на дистанционное обучение, родителям не стоит перебирать не себя роль учителей, а наоборот — организовать и обеспечить ребенку условия для обучения.

Об этом в интервью Укринформу рассказала психотерапевт и писательница Алеся Бывалькевич.

"Дистанционная форма не предусматривает ответственность родителя за весь процесс, его задача – организовать. Учитель отвечает за информацию, ученик – за ее усваивание, родитель – за организацию", — сказала психотерапевт.

По ее словам, в Украине родители привыкли нести ответственность за оценку, которую получил ребенок, играть роль учителя.

"Родителям важно не становиться учителями для ребенка. Это не запрещено, если вам это нравится и есть время, а особенно, если вы умеете, но в принципе, учителям лучше учить, родителям – воспитывать и оказывать поддержку", — отметила она.

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По организации рабочего места ребенка дома, то первое, что должно быть, — это отдельное место или комната для занятий, также устройство, на котором ученик занимается, комфорт и удобство.

Она также советует родителям следить за режимом.

"Заниматься онлайн вдвойне сложно, особенно если ребенок никогда этого не делал. Перерывы между занятиями должны стать больше. Конечно, школьное расписание не поменять, но следует подойти с учетом всех особенностей", — сказала Бывалькевич.

Она видит положительный момент в дистанционном обучении, в частности в том, что єта форма обучения предполагает личную ответственность ребенка за ее результат. Вполне взрослый подход: я получаю оценку, которую я заслужил.

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Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, образовательные учреждения в Украине не откроются до 1 сентября — лишь некоторые для проведения внешнего независимого тестирования.

По материалам: ukrinform.ru