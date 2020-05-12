Эвакуационным рейсом доставили тело погибшей в Нидерландах украинки

Фото

12.05.2020 19:04

Укринформ

Тело украинки, которую 10 мая обнаружили мертвой в порту Роттердама, доставили на Родину эвакуационным спецрейсом, которым из Нидерландов прибыли 177 граждан Украины.

Об этом сообщает корреспонденту Укринформа в Гааге.

“Спецрейсом, которым в Украину вылетели 177 украинских моряков, было отправлено и тело погибшей 39-летней украинки”, — рассказал украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук.

Читайте также: В Украину четырьмя самолетами вернулись еще почти 600 граждан

Согласно информации на сайте аэропорта "Борисполь", самолет из Амстердама прибыл в 14.50.

Ранее сообщалось, что спецрейс из Нидерландов 12 мая доставит граждан Украины — членов экипажей круизных лайнеров. Кроме 177 украинцев, на борту авиалайнера находятся двое россиян, 28 граждан Молдовы и гражданин Румынии.

Как сообщал Укринформ, 10 мая в порту Роттердама в воде нашли мертвой 39-летнюю гражданку Украины. Женщина была членом экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess.

По предварительным данным полиции, смерть украинки наступила в результате самоубийства.

По материалам: ukrinform.ru