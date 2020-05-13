Шмыгаль рассказал, на что потратили миллиарды из фонда борьбы с коронавирусом

13.05.2020 12:04

Укринформ

Средства фонда борьбы с коронавирусом были потрачены на пенсионную реформу, помощь безработным, дополнительные выплаты ФЛП с детьми, а также на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринформа.

"Что именно было сделано властью за период карантина, чтобы уменьшить негативный эффект от кризиса, вызванного пандемией? Месяц назад мы приняли бюджет чрезвычайной ситуации, создали фонд борьбы с коронавирусом на 65 млрд грн", — напомнил Шмыгаль.

Он рассказал, на что были потрачены эти средства.

"20 млрд грн ушло на пенсионную реформу, 6 млрд получили фонды, которые будут помогать безработным — в частности тем, кто потерял работу за последние месяцы. Это 196 тыс. человек, официально зарегистрированных на бирже. Еще 1,6 млрд грн — это помощь семьям ФЛП с детьми. На 2 млрд грн были профинансированы различные медицинские закупки для больниц. Последним решением мы выделили Минздраву 3,1 млрд грн на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам", — добавил Шмыгаль.

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Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 22 апреля утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Размер Фонда составляет 65 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.

По материалам: ukrinform.ru