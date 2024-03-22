Глава Военного комитета Альянса в интервью изданию АрмияInform рассказал, что в НАТО поняли изменение ситуации с безопасностью еще после захвата Крыма российскими войсками 10 лет назад, информирует «НБН».

По его словам, в 2019 году члены военно-политического блока начали возвращаться к коллективной безопасности. Страны организации изменили оборонную стратегию, планирование операций и количество сил, необходимых для их реализации. Поэтому сегодня Альянс готов к потенциальной войне с РФ.

Бауэр добавил, что современные боевые действия имеют и другие измерения, например, атаки в космосе или киберпространстве. Он отметил, что НАТО было бы глупо укреплять только регион с наиболее высокими потенциальными угрозами – восточный фланг Альянса, так как «россияне повсюду».

Напомним, в ISW указали на признаки подготовки России к войне со странами Альянса.