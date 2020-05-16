И снова Кива: скандальный нардеп обматерил человека возле Верховной Рады (ВИДЕО)

Народный избранник от «Оппозиционной платформы — за жизнь» снова отличился скандальным поведением. На сей раз он угрожал человеку, который задавал ему неудобные вопросы.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Главком«.

Инцидент случился ещё в среду, 13 мая, когда депутаты собрались в парламенте на внеочередное заседание. В этот день, возле стен ВР Кива сцепился с одним из прохожих.

Как видно на опубликованном видео, нардеп сперва общался с представителями СМИ. Во время общения Кива говорил, что верить действующей власти нельзя:

«Я думаю, сегодня единственный шанс выжить в Украине — это не верить нынешней власти».

Но такое заявление, видимо, не сильно понравилось прохожему, который слышал интервью Кивы, поэтому он начал задавать депутаты «неудобные» вопросы.

Уже это начало раздражать самого Илью Киву, который вместо ответа начал угрожать человеку:

«Слушай внимательно, идиот! Я вот сейчас выну свое удостоверение народного депутата и разобью тебе е**ло!».

Напомним, ранее Илья Кива назвал Дениса Шмышаля «нацистом из Львовской области».