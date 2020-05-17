Астрологи назвали знаки Зодиака с душой «демона»

Все люди в той или иной степени сталкиваются с «темной» стороной своей души, но стараются держать ее под контролем.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на vesti-ua.net.

Однако некоторым представителям знаков Зодиака справляться с «демонами» в душе непросто.

Так Овен, хоть и неплохо относится к окружающим, однако временами подвержен немотивированным вспышкам нетерпимости и гнева. В такие моменты он может наговорить лишнего даже тем, от кого зависим. А «демон» малодушия не дает Овну признать свою неправоту и уж тем более просить прощения.

Телец по натуре флегматичен, но как только возникает вопрос материальной стороны жизни, наружу вырываются мощные демонические силы упрямства и жадности, и только что милый человек превращается в упертого скрягу.

Близнецы очень жизнерадостные снаружи, но внутри их таится очень сильный «демон» коварства. Под маской коммуникабельности скрыты ложь и фальшь, которые особенно проявляются в любовных отношениях. Близнецы часто меняют партнеров и могут параллельно вести любовную игру на нескольких фронтах, не испытывая при этом угрызений совести.

Скорпионы могут с легкостью обворожить окружающих своим обаянием. Но стоит кому-нибудь не согласиться с их мнением, внешняя обворожительность может моментально обернуться яростью. Скорпионы обожают власть и всегда требуют признания своих заслуг от окружающих. В противном случае они становятся мстительными

Козерог никогда внешне не проявляет эмоций, хорошо держит себя в руках, поэтому догадаться о том, что происходит у него внутри трудно. А там живет «темный демон» холодного равнодушия. Если вдруг вы с ним что-то не поделили, рискуете нарваться на вспышку ярости и на месть. Он либо будет смотреть на вас, как на пустое место, либо порвет все отношения, не объяснив причин.

Учитывая особенности души этих знаков, нужно быть психологически готовым противостоять их «демонам».

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