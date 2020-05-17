Прогноз погоды на 17 мая 2020 года: в Украине опять похолодает и опять дожди

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в воскресенье 17 мая в Украине будет прохладно и дождливо.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине в воскресенье, 17 мая ожидается прохладной. В большинстве регионов пройдут дожди, и только на Востоке и в Крыму ожидается солнечный день.

Самая высокая температура ожидается в южных областях Украины, в Одесской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму. Там столбики термометра покажут до +18 … +20 градусов.

На остальной части территории Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +15 до +17 градусов.

В Киеве воскресенье будет также дождливым. Температура ночью опустится до +6 … +8 градусов, а днем ожидается потепление 16 — 18 градусов тепла. Ветер западный, умеренный.

Ранее сообщалось о погоде на 16 мая 2020 года.