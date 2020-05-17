Степанов назвал страны, где закрывали метро из-за COVID-19

17.05.2020 11:51

Укринформ

Украина не единственное государство, где закрывали метро, ​​чтобы предотвратить распространение COVID-19. Так делали в Китае, Франции, Великобритании, Индии.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, правда ли, что Украина первое государство в мире, которое закрыло метро, ​​сообщает корреспондент Укринформа.

"Нет, неправда. Если мы говорим о других странах, то в городе Ухань метро работало два месяца. Также метро было остановлено в Париже, около 40 станций в Лондоне, 24 марта после введения карантина в Индии, помимо прочего транспорта, было остановлено и метро. Эти меры были очень важны для того, чтобы остановить распространение коронавирусной болезни", — сообщил Степанов

Он отметил, что метро не работает в Киеве, Харькове, Днипре, и это позволило уменьшить распространение COVID-19 и не допустить пиковые нагрузки на медучреждения Украины.

Читайте также: Кличко: Метро Киева готово к открытию, но решение — за Кабмином

"Хочу напомнить, что загруженность коек на сегодняшний день составляет не более 13% в целом по стране. То есть наши больницы способны в полном объеме оказывать медицинскую помощь людям, больным коронавирусной болезнью", — заверил министр.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на утро 17 мая зафиксировали 18 291 случай коронавируса, из них за сутки — 433.

По материалам: ukrinform.ru