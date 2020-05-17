В Украине подтвердили 18 291 случай коронавируса, за сутки — 433

17.05.2020 09:30

Укринформ

В Украине по состоянию на утро 17 мая зафиксировали 18 291 случай коронавируса, из них за сутки – 433.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Общее число выздоровевших пациентов в Украине 5 116. Умерли — 514.

За последние сутки 17 человек умерли от COVID-19, выздоровели — 210 пациентов.

Читайте также: Президент подписал закон об обязательном тестировании украинцев на коронавирус

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 17 мая коронавирусом заразились 4 722 233 человек. Умерли от коронавируса 313 266 человек. Выздоровели — 1 813 014 человек.

По материалам: ukrinform.ru