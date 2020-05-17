В Украине подтвердили 18 291 случай коронавируса, за сутки — 433
В Украине подтвердили 18 291 случай коронавируса, за сутки — 433
17.05.2020 09:30
Укринформ
В Украине по состоянию на утро 17 мая зафиксировали 18 291 случай коронавируса, из них за сутки – 433.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Общее число выздоровевших пациентов в Украине 5 116. Умерли — 514.
За последние сутки 17 человек умерли от COVID-19, выздоровели — 210 пациентов.
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Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 17 мая коронавирусом заразились 4 722 233 человек. Умерли от коронавируса 313 266 человек. Выздоровели — 1 813 014 человек.
По материалам: ukrinform.ru