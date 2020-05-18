В Украине – новые механизмы сбора и анализа данных о COVID-19

18.05.2020 18:13

Укринформ

Центр общественного здоровья Украины внедрил новые механизмы сбора и анализа данных о COVID-19 при поддержке ЮНИСЕФ.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

"Вся статистика заболеваемости COVID-19 собрана и обновляется ежедневно в 9:15 на дашборде, который доступен на официальном сайте Центра общественного здоровья Украины. Здесь есть информация о лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, а также о количестве людей, которые выздоровели и умерли, за весь период и за последние сутки. На интерактивной карте есть статистика по областям, а также количество случаев заражения среди представителей разных полов и возрастов. Доступна и мобильная версия дашборда", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ЦОЗ также анализируют обращения на собственную горячую линию по COVID-19 (0 800 505 840). Благодаря сбору и систематизации вопросов, которые чаще всего задают операторам, Центр и его партнеры могут лучше понять актуальные информационные запросы населения и разрабатывать публичные материалы, которые отвечают на них.

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Как сообщают в ЦОЗ, внедрение новых систем стало возможным благодаря поддержке ИТ-компании SoftServe, занимающейся консалтингом и предоставляющих услуги в сфере цифровых технологий. Компания передала ЦОЗ новое программное обеспечение и оборудование, которое позволяет обрабатывать и сохранять нужный объем данных.

Как сообщалось, по состоянию на 18 мая в Украине лабораторно подтверждено 18 616 случаев COVID-19. За сутки — 325 новых случаев

По материалам: ukrinform.ru