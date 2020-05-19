Для этих знаков Зодиака с 20 мая наступит белая полоса: Павел Глоба раскрыл секрет

Все представители знаков Зодиака рассчитывают на то, что в какой-то период судьба будет к ним благосклонна и надеются не упустить этот момент.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на vesti-ua.net.

А помочь им в этом призваны астрологи, которые по расположению небесных светил могут предсказать события и подсказать тем или иным представителям знаков Зодиака эти благоприятные периоды.

Вот и сейчас Павел Глоба представил знаки, для которых в зеркальную дату 20.05.2020 наступит белая полоса.

Для Тельцов 20 мая особая дата, которая может принести удачу во всех начинаниях. Прямо с утра они могут получить первую радостную весть. В этот день судьба подаст сигнал о новых начинаниях и проектах. Представителям этого знака не присущи долгие раздумывания и колебания, поэтому сразу взявшись за дело они в короткие сроки достигнут желаемого результата.

Девам утро 20 мая покажется не совсем приветливым, потому что Вселенная попытается вырвать их из обыденной схемы поведения. Однако с каждым часом понимание и осознание того, что топтание на месте не принесет желаемого результата, заставят Дев пойти на кардинальные изменения. А удачные внешние обстоятельства помогут им с выгодой воспользоваться предоставленными возможностями.

20 мая может стать белой полосой и для Стрельцов. Однако им придется немного поднапрячься. Стрельцы по натуре общительные и притягательные люди, однако в их окружении могут находиться токсичные личности. Астролог прямо призывает стать безжалостными и даже жестокими по отношению к ним и расчистить свое окружение от паразитов. Отказавшись от паразитирующих связей, Стрельцы обретут чувство свободы и внутреннего покоя и смогут направить всю свою энергию на реализацию интересных проектов.

Ранее сообщалось о трех знаках Зодиака, которым круто повезет с деньгами.