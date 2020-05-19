Люди, переболевшие коронавирусом, не могут заразить других — ученые

Общество
Христина Качоровська0
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По данным ученых, пациенты, у которых после выздоровления тесты снова показывают положительный результат на коронавирус, не опасны для окружающих.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — amnu.gov.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Bloomberg«.

Как известно, в Южной Корее есть много случаев, когда после полного выздоровления от коронавируса, у пациента снова появлялся положительный тест на COVID-19.

Чтобы понять всю опасность такого повторного заболевания, местные ученые провели немало исследований и теперь уверяют, что выздоровевшие пациенты, тесты которых снова показывают положительный результат, не опасны для окружающих:

«Пациенты с повторными положительными тестами не являются разносчиками вируса. Взятые у них образцы показали, что вирус не размножается. То есть, выздоровевшие люди с повторным положительным тестом были носителями незаразных или мертвых частичек вируса».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.


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