Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, от южнокорейского законодателя Ли Сон Квуна, располагающего данными местного разведывательного агентства, прозвучало заявление — более 500 северокорейских наемников, влившихся в состав «второй армии мира», были убиты на войне против Украины.

Исходя из слов Ли Сон Квуна, на текущий момент масштабы потерь северокорейских войск в войне против нашей страны оцениваются в 4 700 единиц «живой силы» (в первую очередь — ранеными), но эта цифра включает около 600 погибших. Южнокорейский чиновник добавил — тела убитых кремировали в Курске, а останки — отправили в КНДР.

Также, с начала текущего года, на территорию Северной Кореи вернулись около 2 000 солдат, которых, судя по всему, содержат в изоляционных условиях в Пхеньяне.

В соответствии с данными функционера, солдаты из КНДР улучшили боевые навыки на российско-украинской войне, а всего на стороне россиян воюет, приблизительно, 15 000 северокорейцев.

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