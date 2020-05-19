Первые вызовы мы прошли достойно, но не должны небрежно относиться к коронавирусу – Зеленский

19.05.2020 13:05

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что нынешняя тенденция по количеству заболевших и тех, кто оправился от коронавируса, вселяет надежду на достойное прохождение первых вызовов, но предостерег от небрежного отношения к коронавирусной инфекции.

Об этом он сказал на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

«Коронавирусная эпидемия заставила нас всех принимать новые решения и новые условия жизни. Все страны в мире переосмыслили свои подходы. Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших, и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Однако это не означает, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность украинцев», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автобусное, железнодорожное и авиасообщение.

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24 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Первые ослабление карантина в Украине стартовали с 11 мая. Следующий этап ослабления ожидается 22 мая: планируется, в частности, возобновить работу городского наземного транспорта, а также пригородного.

По состоянию на 19 мая в Украине лабораторно подтверждено 18 876 случаев COVID-19. За сутки — 260 новых случаев.

Фото: сайт Президента

По материалам: ukrinform.ru