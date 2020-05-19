В Украину спецрейсами вернулись почти 400 человек

19.05.2020 10:59

Укринформ

За сутки аэропорт «Борисполь» принял три пассажирских специальных авиарейса из Казахстана, Германии и Италии.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили почти 400 пассажиров. В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что все без исключения пассажиры, которые прибыли в Украину, установили мобильное приложение «Дій вдома» и дали обязательства находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность внесения прибывшими гражданами необходимой информации в мобильное приложение «Дій вдома».

Как сообщалось, украинские компании в конце апреля возобновили спецрейсы для эвакуации украинцев из-за рубежа.

По материалам: ukrinform.ru