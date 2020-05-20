Метро, самолеты, поезда: в мининфраструктуры показали план возобновления транспортного сообщения в Украине

Начиная с 22 мая в Украине начнется поэтапное возобновление транспортного сообщения. Что и когда будут запускать рассказал министр инфраструктуры Владислав Крыклий.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

По его словам, возобновления работы транспорта разделено на такие этапы:

22 мая — регулярные и нерегулярные городские, пригородные, внутриобластные и международные пассажирские перевозки

25 мая — возобновление работы метро

1 июня — железнодорожное городское, региональное, дальнее внутренне и межобластное сообщение

1 июня — межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом

15 июня — возобновление авиасообщения

При этом, отметил министр, такой план рассчитан на тот случай, если в стране не будет всплеска роста заболевших.

Также, для пользования транспортом обязательно надо быть в маске. У работников будут регулярно измерять температура, а транспорт — постоянно дезинфицировать.

Что касается регионов, где действует адаптивный карантин, то здесь в транспорте смогут находиться лишь половина людей от количества мест для сидения при условии, что рядом с пассажиром, а также спереди и сзади него не будет других людей.

Напомним, ранее мы писали, что возобновления транспортного сообщения между областями пока что не будет.