Метро, самолеты, поезда: в мининфраструктуры показали план возобновления транспортного сообщения в Украине
Начиная с 22 мая в Украине начнется поэтапное возобновление транспортного сообщения. Что и когда будут запускать рассказал министр инфраструктуры Владислав Крыклий.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.
По его словам, возобновления работы транспорта разделено на такие этапы:
- 22 мая — регулярные и нерегулярные городские, пригородные, внутриобластные и международные пассажирские перевозки
- 25 мая — возобновление работы метро
- 1 июня — железнодорожное городское, региональное, дальнее внутренне и межобластное сообщение
- 1 июня — межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом
- 15 июня — возобновление авиасообщения
При этом, отметил министр, такой план рассчитан на тот случай, если в стране не будет всплеска роста заболевших.
Также, для пользования транспортом обязательно надо быть в маске. У работников будут регулярно измерять температура, а транспорт — постоянно дезинфицировать.
Что касается регионов, где действует адаптивный карантин, то здесь в транспорте смогут находиться лишь половина людей от количества мест для сидения при условии, что рядом с пассажиром, а также спереди и сзади него не будет других людей.
Напомним, ранее мы писали, что возобновления транспортного сообщения между областями пока что не будет.