О том, что в украинском здравоохранительном ведомстве приступили к рассмотрению возможности отмены ранее введенных карантинных ограничений, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства охраны здоровья Украины Виктора Ляшко, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Ляшко, на данный момент начат пересмотр постановление Кабинета Министров, в соответствии с которым в Украине все еще соблюдается карантин. В ближайшее время, будет подготовлена аннуляция данного документа, поскольку его действие касается не только противоэпидемических ограничений, но сохраняет подобные запреты, негативно затрагивающие хозяйствующие субъекты. Такие ограничения невозможно отменить в один момент из-за определенных экономических факторов, но вскоре это произойдет.

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