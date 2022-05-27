Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на публикацию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Как известно, в Украине на время действия военного положения отменены цветные зоны карантина из-за коронавируса. Однако сам карантин сохраняется.

Более того, в пятницу, 27 мая Кабинет Министров принял решение продлить общенациональный карантин из-за Covid-19 до 31 августа 2022 года.

Параллельно с карантином был продлен и режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса.

Стоит также отметить, что в стране сохраняется масочный режим и другие меры, которые направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали, что в одном из крупных городов Китая вводят частичный локдаун из-за вспышки коронавируса.